Rüber

Seit Jahrzehnten hoffen die Anwohner in der engen Ortsdurchfahrt in Rüber darauf, dass die Landesstraße 112 neu ausgebaut wird. Doch die Löcher wurden immer tiefer, es wurde nur notdürftig geflickt, und der Verkehr nahm stetig zu. Die Idee von einer kleinen Ortsumgehung blieb ein Traum. Die Corona-Krise sorgte sogar für zunehmenden Pkw-Verkehr. Denn die Touristen, vorwiegend aus den Niederlanden, NRW und Hessen, steuern verstärkt Ziele an der Mosel und die Burg Eltz an und passieren so auch die Lonniger Straße in Rüber.