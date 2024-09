Plus Nitztal Im Tal, wo die Welt noch in Ordnung ist – Nitztal hat sich proper entwickelt Von Thomas Brost i Etwas abseits der normalen Routen liegt Nitztal versteckt. Der Stadtteil von Mayen kann mit vielem punkten. Besonders ausgeprägt ist der Gemeinschaftsgeist, so lässt sich vieles mithilfe von Ehrenamtlichen umsetzen. Foto: Thomas Brost Stefan Wagner nimmt es sehr genau, wenn es um Nitztal geht. 150 Einwohner? „Das sind sicherlich mehr, wir liegen so zwischen 160 und 170“, sagt der 59-Jährige im Brustton der Überzeugung. Er muss es wissen – er ist seit 1999 Ortsvorsteher im kleinsten Stadtteil von Mayen. Der hat, auch wenn es makaber klingt, ausgerechnet von einer Wasserflut profitiert. Lesezeit: 3 Minuten

Der Nitzbach schwoll in der Nacht zum 15. Juli 2021 rasant an, fütterte mit seiner Wassermasse die Nette, die Hochwasserschäden von mehr als 10 Millionen Euro allein in der Kernstadt anrichtete. In Nitztal selbst bangten die Anrainer des Baches lange – zerstört waren hernach Uferbereiche und der Spielplatz. Dieser erstrahlt ...