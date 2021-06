Im neuen Parkdeck in Andernach wird lautstark gefeiert: Videoüberwachung soll Partyexzesse verhindern

Das neue Parkdeck in der Kölner Straße in Andernach war gerade erst eröffnet, da erreichten die Stadt die ersten Anwohnerbeschwerden: Jugendliche und junge Heranwachsende würden sich dort im Lockdown zu illegalen Partys treffen, übermäßig Alkohol konsumieren und die Nachbarschaft um den Schlaf bringen. Nach den durchfeierten Nächten entstandene Bilder der obersten Ebene des Parkdecks bestätigen die Schilderungen der Anwohner: „Das sieht ja so aus, als wäre da eine Bar drin“, wunderte sich der Beigeordnete Hans-Georg Hansen in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses.