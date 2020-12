Kreis Mayen-Koblenz

Die Waldbrandgefahr steigt auch in der Region: Aufgrund der anhaltenden Trockenheit im April – nur 2 Prozent des normalen Niederschlags in Verbindung mit den böigen Winden – sind die Waldböden trotz der hohen Niederschläge in Februar und März sehr rasch getrocknet, und die Waldbrandgefahr ist gestiegen.