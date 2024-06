Ideen gesucht: Mayen lädt zur Mitgestaltung der Innenstadt ein

Die Stadt Mayen lädt alle interessierten Akteure der Innenstadt zum ersten Workshop „Künftige Zusammenarbeit der Innenstadtakteure“ am Montag, 22. Juli, 17 bis 21.30 Uhr, in den Sitzungssaal des Rathauses Mayen, Rosengasse, ein. Moderiert wird die Veranstaltung laut Wirtschaftsförderung der Stadt vom Unternehmen Lennard und Birner, vertreten durch Thomas Birner und Doris Goossens.

Seit etwa einem Jahr arbeitet die Stadtverwaltung mit vielen Akteuren an einem Zukunftskonzept für die Innenstadt, einem sogenannten Masterplan. Die Arbeit an diesem schreitet kontinuierlich voran und hat bereits zu konkreten Projektplänen geführt, die – konsequent umgesetzt – die Innenstadt und damit die Unternehmen stärken und in die Zukunft führen sollen. Das gesamte Projekt sei ein zentraler Baustein in dem Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“, so die Pressemitteilung.

Darum geht es im Workshop

In dem Workshop „Künftige Zusammenarbeit der Innenstadtakteure“ geht es um die aktive Mitarbeit sowie die Ideen und Kreativität aller Beteiligten. Denn die Stadtspitze und die Wirtschaftsförderung der Stadt sind überzeugt: Der eingeschlagene Weg gelingt nur miteinander. Zusätzlich werden die Projekte des Masterplans sowie wichtige Erkenntnisse zum Innenstadtmarketing vorgestellt. Anschließend soll mit allen Beteiligten das weitere Vorgehen erarbeitet werden.