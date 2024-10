Plus Münstermaifeld Hundeschwimmen in Münstermaifeld: Wildes Wauwau im Freibad Von Birgit Pielen i Julia Hammes aus Ellenz-Poltersdorf ist mit ihrem Golden Retriever ins Freibad nach Münstermaifeld gekommen. Foto: Birgit Pielen Was Hundehalter in vielen Städten entzückt, ist jetzt auch im Freibad Münstermaifeld getestet worden: Hundeschwimmen. Zum Abschluss der Saison durften die Vierbeiner ins Wasser springen. Lesezeit: 3 Minuten

Vergnügt tollen die Hunde am Wochenende über die Rasenfläche des Freibades in Münstermaifeld. Man sieht auf den ersten Blick: Die Vierbeiner haben Spaß – miteinander. Golden Retriever und Labradore toben am Rande der drei Schwimmbecken. Einige Hunde springen ins Wasser, aber längst nicht alle sind talentierte Freischwimmer. Ein imposanter Neufundländer ...