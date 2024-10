Plus Mayen

Hunderttausende feiern in Mayen Volksfest: Lukasmarkt strahlt aus wie eh und je

i Zum Kehraus geht es nochmals in die Luft: Mitarbeiter des ortsansässigen Schaustellerunternehmens Wingender machen den „Break Dancer“, eines der beliebtesten Fahrgeschäfte auf dem Lukasmarkt, reisefertig. Der „Break Dancer“ war in dieser Form zum ersten Mal 1994 auf dem Marktplatz. Foto: Rico Rossival

Kehraus beim 619. Lukasmarkt: Bis zum Dienstag ist keine Spur mehr zu sehen vom größten Volksfest der Region. Aber der Lukasmarkt hat mächtig Eindruck hinterlassen. Gut 270.000 Besucherinnen und Besucher wollten das Volksfest und die mit ihm verbundenen Märkte nach einer ersten Schätzung miterleben, sagt die Stadt. Schausteller Mario Wingender senior bringt dies so auf den Punkt: „Der Markt hat sehr viele Leute angezogen, es hat alles gepasst.“ Was lief also so gut, was vielleicht weniger?