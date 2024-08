Plus Kottenheim

Hundebesitzer in Kottenheim voller Sorge: Wurde hinterm Bürgerhaus Mäusegift ausgelegt?

Von Elvira Bell

i Lediglich das runde Schild: „Hundehalter nehmt Rücksicht“ stammt von der Ortsgemeinde. Foto: Elvira Bell

Die Angst beim Gassigehen geht seit ein paar Tagen in der Vordereifelgemeinde Kottenheim mit. Ein Schild mit dem handgeschriebenen Hinweis „Hundescheiße mitnehmen. Achtung, Mäusegift ausgelegt“ sorgt in diesen Tagen für Aufregung. In einer Nachricht auf der Facebookseite „Jängel“, diese ist für die Dorfgemeinschaft in Kottenheim erstellt worden, wurde mit einem Foto auf die Situation in der Nähe des Bürgerhauses und des Bienengartens aufmerksam gemacht.