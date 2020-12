Andernach

Heutzutage ist das Bild homosexueller Paare in der Öffentlichkeit keine Seltenheit. Doch es gab in Deutschland eine Zeit, in der Homosexualität nicht nur verboten war, sondern auch mit Geld- und Freiheitsstrafen geahndet wurde. Allein in Rheinland-Pfalz wurden weit mehr als 2000 Homosexuelle verurteilt. Mit dieser Thematik befasst sich die Ausstellung „Verschweigen – Verurteilen. Ausstellung zur Verfolgung von Homosexualität in Rheinland-Pfalz von 1946 bis 1973“, die am Donnerstag im Andernacher Stadtmuseum eröffnet wurde.