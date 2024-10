Plus Mayen

Hommage an Humoristen, Kabarettisten und Dichter: Die faszinierende Welt Heinz Erhardts in der Halle 129

Von Elvira Bell

i Wenn Thorsten Hamer (Mitte) die Brille aufsetzt, über die Bühne schreitet und mit viel Wortwitz spricht, könnte man meinen, Heinz Erhardt würde leibhaftig dort stehen. Begleitet wurde er bei seiner Show von Michael Ophelders als Prof. Dr. Dr. Maximilian Busch und Winnie Slütters am Klavier. Foto: Elvira Bell

Heinz Erhardt mit all seiner Brillanz lebendig halten, das hat sich Thorsten Hamer auf die Fahne geschrieben. Unterstützt wurde er in der Halle 129 in Mayen von Michael Ophelders und Winni Slütters.