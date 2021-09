Flächen für neue Wohngebiete sind derzeit rar gesät auf dem Maifeld. Um dies zu ändern, beabsichtigt die Stadt Münstermaifeld, den alten Sportplatz am südwestlichen Stadtrand in begehrtes Bauland umwandeln. In der kommenden Stadtratssitzung steht nun als weiterer Meilenstein die Würdigung der im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen zum Bebauungsplanentwurf an.