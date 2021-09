Auch wenn die Verbandsgemeinde Mendig nach dem jüngsten Hochwasser im Juli mit einem blauen Auge davonkam: Der Hochwasserschutz ist ein wichtiges Thema, er findet sich gleich zweimal in der Tagesordnung der Sitzung des Verbandsgemeinderates. Sie beginnt am Mittwoch, 29. September, um 19.30 Uhr in der Laacher-See-Halle.