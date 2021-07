Hochwasser in der Osteifel: Noch keine Entspannung in Sicht

Die Hochwasserlage in der Osteifel bleibt angespannt. Insbesondere in der Verbandsgemeinde Vordereifel und der Stadt Mayen gehen die Fluten von Elz, Nitzbach und Nette nur sehr langsam zurück. Viele Häuser sind noch eingeschlossen.

Das Nette-Hochwasser in Mayen hält die Innenstadt fest im Griff. So kämpfen laut Oberbürgermeister Dirk Meid mehr als 150 Einsatzkräfte gegen die braunen Fluten – und sie stehen vielen Mitbürgern bei, die in ihren Häusern verharren. Ein Mann musste in der Nacht zum Donnerstag aus seinem Haus gebracht werden, weil ein lebensrettendes Gerät zu versagen drohte. Einige Straßen entlang der Nette sind nach wie vor ohne Strom.

Ursächlich für das urplötzlich heranschießende Hochwasser waren laut Jasmin Alter, der Pressesprecherin der Stadt, zwei Faktoren: gut 120 Liter Regen, die am Mittwoch fielen, und der Nitzbach, der enorm viel Wasser aus der Eifel herantransportierte. Der Stadtteil Nitztal war zeitweise nicht zu erreichen. In Virneburg waren mehrere Straßen unpassierbar.

Auch die Elz bereitete arge Probleme, der Scheitel ihres Hochwasser wurde erst für den Lauf des Donnerstags erwartet. In der Nacht zum Donnerstag wuchteten Feuerwehrleute in Monreal gut 2000 Sandsäcke gegen das Ufer, um ein Überfluten des historischen Ortskerns zu verhindern.

Dramatische Szenen spielten sich in Trimbs ab, wo ein Reiterhof von den Fluten der Nette eingekreist wurde. Mehrere Pferde mussten von Einsatzkräften aus den Ställen in Sicherheit gebracht werden. Bei der Aktion wurde ein Mann leicht verletzt. bro/mbo