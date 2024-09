Historisches Weinfest in Trimbs – Bacchus und Weinkönigin sind gut aufgelegt

Das 4. historische Weinfest in Trimbs

Das 4. historische Weinfest in Trimbs Foto: Stefan Kickertz

Dafür hatte man seinerzeit extra von den alten Reben aus der Trimbser Lage neue Rebstöcke nachgezogen. Diese werden nun an der Mosel angebaut. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die Hunsrück-Musikanten aus Lieg unter der Leitung von Marc Weber. Es ist urkundlich belegt, dass früher aus der Trimbser Schmiede Hämmer zum Bergbau nach Lieg geliefert wurden. Diese Verbindung möchte man aufrechterhalten.

Die beiden Ortsbürgermeister Peter Schmitt und Heinz Zilles vereinbarten einen Gegenbesuch zum Erntedankfest 2025 in Lieg. Neu im kulinarischen Programm war die „Trimbser Owekrombere“, die neben weiteren Speisen großen Zuspruch fanden. Natürlich nahm auch der Bacchus mit der Weinkönigin an diesem Fest teil, bei dem rund 250 Besucher bis tief in die Nacht hinein feierten.