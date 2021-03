Die Mayener Innenstadt wird in den kommenden Monaten ihr Gesicht verändern. Auf dem Gelände der ehemaligen Löwenbrauerei an der Neustraße sollen mehrere Mehrfamilienhäuser neu gebaut werden. Das plant die Löwenkarree GbR, die das Gelände im vergangenen Sommer erworben hat. Damit Platz für Neues entsteht, muss zunächst ein Großteil der bestehenden Bebauung abgerissen werden. In den vergangenen Wochen sind die Gebäude bereits weitestgehend entkernt worden. Mitte März soll der Abriss beginnen.