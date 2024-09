Mayen

Hinweise für Hundebesitzer: Schneckenkorn auf den Feldern um Mayen ist für Tiere giftig

i Schneckenkorn riecht süßlich, weshalb es auch Hunde gerne fressen. Leider ist es nicht nur für Schnecken, sondern auch manchmal für Hunde giftig. Foto: picture alliance/dpa/dpa-tmn/Christin Klose

Auf Feldern in der Region wird derzeit vermehrt Schneckenkorn ausgebracht, um die außergewöhnlich hohe Schneckenpopulation in Schach zu halten, teilt die Stadt Mayen mit. Diese Maßnahme ist notwendig, da die Schnecken den Winterraps bedrohen, indem sie die zarten Keimlinge fressen und so die Ernte gefährden.