Kottenheim/Mendig/Polch/Hausen

Auch in diesem besonderen Jahr lädt die christliche Organisation Samaritan’s Purse zu ihrer Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ein – und das schon zum nunmehr 25. Mal in Folge. Verteilt werden die Päckchen der weltweiten Geschenkaktion an bedürftige Kinder in mehr als 150 Ländern. Dass die Aktion weitaus mehr als einen kleinen Glücksmoment im tristen Alltag eines Kindes bedeuten kann, weiß auch Tina Walter. Die 45-Jährige engagiert sich seit letztem Jahr in ihrem Heimatort Kottenheim für die Geschenkaktion.