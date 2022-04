Das Verschwinden der dreijährigen Maddie McCann in Portugal 2007, der Fall Birgit Ameis, die 2015 nach ihrem Dienst am Flughafen Hahn nicht nach Hause zurückkehrte, die verzweifelte Suche nach der US-amerikanischen Influencerin Gabby Petito in den USA – diese tragischen Vermisstenfälle riefen Michael Schneider aus Wassenach auf den Plan. Er bot den zuständigen Behörden an, die Ermittlungen als Hellseher zu unterstützen.