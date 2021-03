„Helfs-Angels“ feiern ersten Geburtstag: In Polch gibt es aktive Unterstützung für Bedürftige

Es ist eine herausragende Erfolgsgeschichte: Vor genau einem Jahr wurde die Nachbarschaftshilfe Maifeld von Sonja Hickmann und Jennifer Müller mit viel Herzblut und Engagement gegründet. Das ist aber nicht die einzige gute Nachricht. Die beiden „Helfs-Angels“ setzen also nicht nur ein positives Zeichen im Sinne eines gut funktionierenden Nachbarschaftsgeistes, vielmehr „retten“ sie gleichzeitig, die aus den verschiedensten Gründen von Supermärkten und privaten Personen aussortierten oder übrig gebliebene Nahrungsmittel und geben diese an bedürftige Menschen weiter. So werden auch nicht perfekt aussehendes Gemüse und Obst vor der Biotonne gerettet. Unterstützt werden die helfenden Engel auch von der Tafel in Koblenz.