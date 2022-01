Es war kein gewöhnlicher Schultag, den die Schüler und Lehrer der beiden Andernacher Realschulen plus sowie der beiden Gymnasien erlebten. Da die Heizung im Andernacher Schulzentrum in der Nacht auf Freitag ausgefallen war, mussten am Vormittag rund 2750 Schüler deutlich früher als geplant ins Wochenende geschickt werden.