Plus Rieden Heizung an Riedener Sporthalle kaputt: Rascher Ersatz tut not Von Thomas Brost i Die Heizungsanlage in der Sporthalle in Rieden muss dringend ausgetauscht werden. Foto: Andreas Walz Die Erneuerung der Heizungsanlage in der Riedener Sporthalle ist eine Herausforderung: Daran liegt es. Lesezeit: 2 Minuten

Dass die Erneuerung der Heizungsanlage in der Riedener Sporthalle herausfordernd sein würde, war für die Verwaltung in Mendig klar. „Das liegt an vielen Dingen, auch an den vielen Kubikmetern umbauter Raum, die geheizt werden müssen“, sagte Bürgermeister Jörg Lempertz (CDU) im Verbandsgemeinderat Mendig. Und das neue Heizungsgesetz des Bundes wird ...