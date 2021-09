„Thomas Wagner und Ralf Friedrichs lesen zugunsten der Flutopfer an der Ahr aus ihrem Buch die Fußball-Thekenphilosophen“, so lautete die Ankündigung der Veranstaltung in der Beller Gemeindehalle. Doch jedem der einen der beiden Autoren persönlich kennt oder mit ihm über „die schönste Nebensache der Welt“ philosophiert hat, war klar, diese Mission ist zum Scheitern verurteilt.