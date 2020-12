Polch

Wer das Heimatmuseum „Christinas Stube“ in Polch betritt, fühlt sich um 100 Jahre zurückversetzt. Ein liebevoll eingerichtetes Haus nimmt den Besucher mit in die Zeit um 1900 und vermittelt ein anschauliches Bild der Eifeler Wohnkultur. Das Museum wurde in den letzten beiden Jahren restauriert und ist jetzt wiedereröffnet worden.