Es war auch für die Nickenicher kein gewöhnliches Jahr, fasste Ortsbürgermeister Detlev Leersch in der Haushaltssitzung der Ortsgemeinde zusammen: „Corona hat das Jahr geprägt, und es ist kein Ende in Sicht.“ Abgesehen von der pandemischen Lage blicke man in Nickenich aber auf ein durchaus erfolgreiches Jahr zurück.