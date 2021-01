Mendig

Für das laufende Jahr hat sich die Stadt Mendig eine ganze Menge vorgenommen. Zahlreiche Projekte sollen in diesem Jahr umgesetzt werden. Die Stadt geht Investitionen in Millionenhöhe an und nimmt dafür auch neue Kredite auf. Während die Ratsmehrheit aus SPD und CDU diesen Kurs unterstützte, lehnten die Grünen den Haushalt 2021 ab.