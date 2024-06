Plus Münstermaifeld

Hausärzte in Münstermaifeld fordern: Ein Rezept für weniger Bürokratie, bitte!

i Idealerweise stehen politische Entscheider hinter den Hausärzten: Ministerialdirektor Daniel Stich (hintere Reihe, Mitte) hat mit Maximilian Mumm, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maifeld, und MYK-Landratskandidat Marko Boos (links) das Hausärzteteam in Münstermaifeld besucht, zu dem Michael Schmidt (2 von links), Sandra Ballhausen, Marko König und ein Arzt in Weiterbildung gehören. Foto: Birgit Pielen

Als Daniel Stich, Ministerialdirektor im rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium, im März 2024 in unserer Zeitung die Schlagzeile „Traumberuf Landarzt“ las und in dem Interview die Begeisterung von Sandra Ballhausen (49), Marko König (58) und Michael Schmidt (73) für den Job spürte, stand für ihn schnell fest: Diese Mediziner will er kennenlernen.