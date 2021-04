Bundesweit wollen in dieser Woche Hausarztpraxen die ersten Patienten gegen Covid-19 impfen. Nach dem schleppenden Start der Corona-Impfung startete nach Ostern die zweite Stufe der Impfkampagne. Auch wenn die in der ersten Woche verfügbaren Impfstoffmengen noch überschaubar sind, so ist der Beginn der flächendeckenden Impfung in den Praxen ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Pandemie.