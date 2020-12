Mendig

Vereinsarbeit ist wichtig – die Räumlichkeiten dafür müssen aber auch gegeben sein. In Mendig finden viele Vereine ihren Treffpunkt im Haus am Lindenbaum. In den 1970er-Jahren wurde das ehemalige Schulgebäude so umgebaut, dass es sich dafür bestens eignet. Stephan Geisen, Vorsitzender der Schützenkapelle Mendig, sagt aber: „So ganz viel ist seitdem nicht mehr passiert.“ Das soll sich aber jetzt ändern: In enger Zusammenarbeit der Vereine mit der Stadt soll das Haus am Lindenbaum saniert werden.