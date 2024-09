Plus Mayen Hans-Peter Siewert gibt Vereinsvorsitz ab: Mayener Fahrradverkehr nach vorne gebracht i Neue Vorsitzende des Vereins ProRad Region Mayen ist Isa Feuerhake (links). Sie übernahm die Aufgabe von Hans-Peter Siewert (rechts). Foto: Axel Holz Hans-Peter Siewert gibt den Vorsitz des Vereins ProRad Region Mayen an Isa Feuerhake ab. Auf der Vereinsversammlung wurde Siewert, der 13 Jahre lang im Amt war gebührend in den Ruhestand entlassen. Lesezeit: 1 Minute

Der Verein ProRad Region Mayen hat eine neue Vorsitzende, teilt der Verein in einem Bericht über die Mitgliederversammlung mit. Der bisherige Vorsitzende Hans-Peter Siewert übergab seine Aufgabe an die bisherige Kassiererin Isa Feuerhake. 13 Jahre lang war Siewert der erste Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Radverkehr in der Stadt. ...