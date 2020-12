Mayen/Koblenz

Halloween steht am Samstag vor der Tür. Doch dieses Jahr werden aufgrund von Corona am Tag vor Allerheiligen keine großen Partys mit gruseligen Gestalten stattfinden. Zwar dürfte es erst in der kommenden Woche zu weiteren Einschränkungen des öffentlichen Lebens kommen. Doch angesichts der Pandemie mahnen die Behörden schon jetzt zur Zurückhaltung. Die Einschränkungen, von denen das Brauchtum betroffen ist, bekommen auch Kostümgeschäfte wie Deiters und Pierros deutlich zu spüren. Dennoch sind die beiden Firmen froh, dass immerhin einige Kunden kommen, um Dekorationen und Kostüme für Halloween zu kaufen.