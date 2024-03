Plus Mayen

Halbfastenmarkt in einem aufgelockerten Gewand: Schaugeschäfte bleiben bis zum verkaufsoffenen Sonntag stehen

Von Elvira Bell

i Der Halbfastenmarkt hatte seinen Besuchern noch viel mehr als Kramstände zu bieten. Foto: Elvira Bell

In früherer Zeit dienten die Märkte den Menschen vor allem zur Versorgung mit Kleidung sowie Gebrauchsgegenständen des täglichen Bedarfs. Auch wenn diese Versorgungsfunktion vielerorts, wie auch in Mayen, die Stadt der Märkte, verloren gegangen ist, so hat beispielsweise der Halbfastenmarkt kaum etwas an Reiz eingebüßt – auch wenn die Zahl der Anbieter im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geschrumpft ist.