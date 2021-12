Mülltonnen prägen das Erscheinungsbild vieler Straßen in der eng bebauten Andernacher Altstadt. Das gilt natürlich insbesondere für die Abfuhrtage, aber nicht ausschließlich: Es gibt Bereiche, in denen Mülltonnen dauerhaft im öffentlichen Raum abgestellt werden, weil sie von Anwohnern genutzt werden, die auf den eigenen Grundstücken keinen Platz haben, die Abfallbehälter unterzubringen. Die Stadt Andernach will sich dieses Problems nun annehmen.