Mayen

Es sind schwierige Zeiten für die Gastronomen in der Region: Die Betriebe mussten im Zuge der Corona-Pandemie zunächst über Wochen hinweg komplett schließen, lediglich der Verkauf beziehungsweise die Lieferung außer Haus war möglich. Die notwendigen Abstandsregelungen führen bis heute dazu, dass deutlich weniger Gäste in den Restaurants Platz nehmen können als vor der Krise. Um die Gastwirte in Mayen zu unterstützen, haben MY- und Brückengemeinschaft nun unter dem Motto „Pro Gastro Mayen – Wir für die Gastronomie“ eine Aktion auf die Beine gestellt.