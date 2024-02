Plus Region Gute Laune und gutes Wetter: Rosenmontagsumzüge in Volksfeld und Münstermaifeld Die närrische Zeit erreicht ihren Höhepunkt. So wurde der Rosenmontag in Volksfeld und Münstermaifeld gefeiert. Von Elvira Bell, Eva Hornauer

Elvira Bell und Eva Hornauer waren am Rosenmontag unterwegs und berichten von den Rosenmontagsumzügen in Volkesfeld und Münstermaifeld. Volkesfeld D’Zoch kütt: Gute Laune war programmiert, als sich am Rosenmontag die drei Motivwagen des TuS, der Freiwilligen Feuerwehr und der Alten Herren sowie einige bunt kostümierte Fußgruppen in Volkesfeld um 14.11 Uhr zu ...