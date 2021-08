Fließendes Wasser und eine funktionierende Entsorgung des Abwassers in Wohnhäusern gehören zu den großen Errungenschaften des 19. und 20. Jahrhunderts. Die Traditionen reichen jedoch weit in die Antike zurück, auch wenn die Technik damals wohlhabenden Kreisen vorbehalten war. Wie hoch die Ingenieurskunst in den römischen Provinzen entwickelt war, zeigt die Stollenwasserleitung von Brey, die eine ganz besondere Attraktion des Kulturwanderwegs Brey – Spay – Jakobsberg ist.