Grüne schlagen barrierefreie Lösung vor: Bekommt das Andernacher Stadtmuseum einen Außenaufzug?

i Die Sonderausstellungen im ersten Obergeschoss bildeten bislang das Herzstück der Museumsarbeit in Andernach. Doch die Räume stehen derzeit nicht mehr zur Verfügung und sind auch nicht barrierefrei zugänglich. Foto: Martina Koch

Das Andernacher Stadtmuseum ist nicht mehr zeitgemäß – darüber waren sich die im Stadtrat vertretenen Fraktionen in der vergangenen Wahlperiode einig. Für einen Neubau zu Füßen des Runden Turms gab es in dem Gremium allerdings auch keine Mehrheit. Deswegen wird sich der neu gewählte Stadtrat, der am Donnerstag, 4. Juli, erstmals zusammentritt, mit der Zukunft der Einrichtung befassen müssen.