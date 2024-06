Plus Kreis Mayen-Koblenz

Gründe fürs Kreuzchen: Was Bürger in die Wahllokale gezogen hat

Von Elvira Bell

i Wie in Kottenheim waren die Wahlhelfer bestens vorbereitet. Fotos: Elvira Bell Foto: Elvira Bell

Wahlberechtigte, die nicht per Briefwahl an den Wahlen teilgenommen haben, waren aufgerufen, am Sonntag ihre Stimmen abzugeben. Damit auch die Senioren ab 70 Jahre aus Mendig, deren Mobilität eingeschränkt ist, zu dem jeweiligen Wahllokal gelangen konnten, hatte der Verein Pro Mendig erstmals einen kostenlosen Fahrdienst, bei dem auch Rollatoren mitgenommen werden konnten, angeboten.