Plus Kreis MYK

Großübung am Wochenende: Einsatzkräfte des Landkreises Mayen-Koblenz trainieren für den Ernstfall

i Am Samstag wird es eine Großübung geben, an der Kräfte aus dem gesamten Landkreis teilnehmen. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz weist darauf hin, dass es am Samstag im gesamten Landkreis eine große Katastrophenschutzübung geben wird. Mehrere Hundert Einsatzkräfte werden zeitgleich an verschiedenen Orten unterschiedliche Einsatzszenarien üben. Was ist geplant?