Plus Mayen Großes Volksfest in Mayen: Der Lukasmarkt ist für Besucher der Hammer Von Elvira Bell i Spektakuläre Fahrgeschäfte sind beim Lukasmarkt besonders beliebt. Foto: Rico Rossival Der Lukasmarkt in Mayen hat seine Pforten geöffnet: Gut ein Dutzend atemberaubende Fahr- und Laufgeschäfte sorgen für Adrenalin pur und Nervenkitzel, zudem neun Kinderfahrgeschäfte, Düfte kulinarischer Genüsse aus aller Welt, die in die Nase steigen, und ganz viele gut gelaunte Gäste: Nicht ohne Grund kommen jährlich bis zu 300.000 Besucher in die Eifelstadt, um das größte Volksfest im nördlichen Rheinland-Pfalz mitzuerleben. Lesezeit: 4 Minuten

Das Wetter war am ersten Tag eher grau und kühl, was bei einem Blick in die strahlenden Gesichter der Besucher jedoch kaum auffiel. Dennoch war der Start am Samstag, wie Marktmeisterin Julia Judt am Sonntagmorgen erklärte, wegen der Regenschauer etwas verhaltener als in den Vorjahren. Doch was das Oktoberfest seit ...