Plus Mendig

Großes Bauvorhaben in Mendig: Bald gibt's Whisky und Gin aus der Bierbrauerei

i Noch sieht der Eingang zur Vulkan Brauerei, zur Sportsbar und zum Biergarten so aus – in dieser Hinsicht wird sich ab Herbst einiges an der Optik ändern. Foto: Thomas Brost

Seit 13 Jahren hält Malte Tack in der Vulkan Brauerei Mendig nunmehr das Ruder in der Hand. Jetzt plant er „die bislang größte Investition“, wie er sagt. Insgesamt will das Unternehmen sieben Millionen Euro in die Hand nehmen, um drei Bauvorhaben zu realisieren. Weiterhin wird brauner Saft fließen – aber nicht nur Bier. Die Produktpalette wird erheblich erweitert, ferner will Tack mit seinem Umbau auch ökologisch Maßstäbe setzen.