Große Schäden durch das Nette-Hochwasser: Das Gut Nettehammer in Andernach-Miesenheim benötigt Hilfe

Im Gegensatz zu den immensen Zerstörungen, die die Fluten im Ahrtal anrichteten, verlief das Nette-Hochwasser vergangene Woche glücklicherweise recht glimpflich: Menschen kamen trotz des Rekordpegelstands nicht zu Schaden, in die betroffenen Gebiete kehrte nach den Aufräumaktionen vom Wochenende wieder der Alltag ein. Auch auf Gut Nettehammer in Miesenheim, das vor einer Woche von den Wassermassen überschwemmt wurde, packten zahlreiche freiwillige Helfer mit an, um das von der Flut angerichtete Chaos zu beseitigen. Doch damit wird es auf dem Gutshof, der sich seit 1846 in Familienbesitz befindet, leider nicht getan sein.