In einer mehr als dreistündigen Pflanzaktion haben gut ein Dutzend Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Ochtendung (OGV) 5400 Blumenzwiebeln an neun Standorten innerhalb der Ortslage in die Erde gebracht. Dabei wurden Narzissen und Tulpen gepflanzt, deren Blüte im zeitigen Frühjahr erwartet wird.