Plus Mendig

Größte islamische Veranstaltung Europas: Bis zu 40.000 Muslime kommen im August nach Mendig auf den Flugplatz

Von Martin Ingenhoven

i Der Mendiger Flugplatz wird Ende August Schauplatz der Jalsa Salana, des Jahrestreffens der deutschen Ahmadiyya-Muslime. Fotos: Martin Ingenhoven Foto: Martin Ingehoven

Im August findet in Mendig die Jalsa Salana Deutschland, das Jahrestreffen der Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ), statt. Mit durchschnittlich 40.000 Besuchern handelte es sich in den vergangenen Jahren um die größte islamische Veranstaltung auf dem europäischen Kontinent. Nun ging die Gemeinschaft mit einer Informationsveranstaltung an die Öffentlichkeit, um Fragen zu beantworten – und etwaigen Unsicherheiten zu begegnen.