Das Wohndorf Mendig für Flutgeschädigte aus dem Landkreis Ahrweiler wird geschlossen. An Gründonnerstag werden die Containerdorfbewohner in Absprache mit den Städten Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig mit Unterstützung des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in neue Übergangsunterkünfte ziehen.