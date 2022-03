Rund ein Jahr ist es her, dass der Andernacher Stadtrat den Neubau einer Feuerwache auf dem Sportplatz an der Koblenzer Straße beschloss. In seiner Sitzung am Donnerstag will das Gremium nun die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Planungen in die nächste Runde gehen können. Dafür muss der geltende Bebauungsplan „Güntherstraße/ Karolingerstraße“ geändert werden.