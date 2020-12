Kirchwald

Walter Kottmann und Stephani Albert haben in der Kirchstraße 13, 20 und 22 in Kirchwald vor gut zwei Jahren drei Natursteinhäuser erworben, die heruntergekommen waren und die keiner haben wollte. Mit viel Sachverstand und Hilfe von regional ansässigen Handwerkern wurden aus den drei grauen Mäusen inzwischen wahre Juwelen, deren ursprünglicher Charme auf behutsame Weise bewahrt und gekonnt in Szene gesetzt wurde.