Nach dem Herunterfahren kommt jetzt der Neuanfang: Dass wieder Gottesdienste unter physischer Beteiligung von Gläubigen gefeiert werden dürfen, erlebt Matthias Veit wie einen Silberstreif am Horizont. Es sei wie ein Knoten, der sich langsam löst. „Gerne sind wir bereit, die dazu nötigen Auflagen zu erfüllen“, erklärt der Dechant des Dekanates Mayen-Mendig. In Mayen werde es nach der Corona-Pandemie bedingten Zwangspause erstmals wieder am Sonntag, 10. Mai, Eucharistiefeiern um 10.30 Uhr und um 18.30 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche geben. Dies dort bis auf Weiteres auch an den folgenden Sonntagen.