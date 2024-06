Plus Mayen Gottesdienst: Das ZDF sendet live aus der Herz-Jesu-Kirche in Mayen i Symbolfoto Foto: picture alliance/dpa/Felix Hörhager Das ZDF überträgt am Sonntag, 9. Juni, um 9.30 Uhr einen Gottesdienst live aus der katholischen Kirche Herz Jesu in Mayen. Dekan Jörg Schuh wird die Messe zelebrieren. Lesezeit: 1 Minute

Neben den Gläubigen in der Kirche werden mehr als eine halbe Million Menschen den Sonntagsgottesdienst zu Hause vor ihren Fernsehern, an ihren PCs, Tablets oder mit dem Smartphone mitfeiern. Die Gottesdienstbesucher sind gebeten, an diesem Tag bis 9 Uhr ihre Plätze einzunehmen. Im Evangelium des zehnten Sonntags im Jahreskreis heißt ...