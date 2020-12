Rüber

Der in der Maifeldgemeinde Rüber aufgewachsene Pallottinerpater Bernd Hartwig SAC feiert in diesem Monat sein Goldenes Priesterjubiläum. Nach der Flucht des noch nicht Zweijährigen mit seiner 36-jährigen Mutter Hedwig und der zwei Jahre älteren Schwester Rita am Ende des Zweiten Weltkrieges aus seinem Geburtsort Ludwigsdorf in Oberschlesien fand die Flüchtlingsfamilie eine neue Heimat in dem kleinen Dorf Rüber.