Plus VG Mendig Glückselige Kämmerei: Haushalt der VG Mendig hat freie Finanzspitze Das oft bemühte Bild von der Insel der Glückseligen trifft im Bereich der Finanzausstattung von Gemeinden und Verbandsgemeinden zu – nur wenige können auskömmlich ins Jahr 2024 gehen, 58 Prozent der Kommunen im Land können ihren Haushaltsentwurf nicht ausgleichen. Anders die Verbandsgemeinde Mendig: Sie legt einen ausgeglichenen Haushalt vor. Mit einer Vokabel, die nur noch älteren Kämmerern mit einem Glänzen in den Augen über die Lippen kommen: die freie Finanzspitze. Zudem bleibt die Umlage mit 38,94 Prozent gleich hoch. Von Thomas Brost

Wo will die Verbandsgemeinde im neuen Jahr investieren? Was die Investitionen anbetrifft, so habe er „keine schlaflosen Nächte“ gehabt, bekannte Bürgermeister Jörg Lempertz (CDU) in der Haushaltssitzung des Verbandsgemeinderates. Es liege nirgendwo ein Investitionsstau vor. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass durch die stetigen Modernisierungsmaßnahmen der jüngsten Jahre sich ...